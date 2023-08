15 قتيلا على الأقل جراء حريق في مبنى سكني بالفلبين (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في حريق بمبنى سكني في منطقة تاندانج سورا في مدينة كيزون بالفلبين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير بأنه تم احتواء الحريق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

JUST IN: 15 katao, patay sa sunog sa isang establisimyento sa Kennedy Drive sa Pleasant View Subdivision sa Brgy. Tandang Sora, Quezon City ngayong Huwebes. Tatlo naman ang nakaligtas. | via @allangatus @dzbb



Video courtesy: Arvin Gan pic.twitter.com/wTPLYI24OQ