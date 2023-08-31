15 قتيلا على الأقل جراء حريق في مبنى سكني بالفلبين (فيديو)

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
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 لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في حريق بمبنى سكني في منطقة تاندانج سورا في مدينة كيزون بالفلبين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير بأنه تم احتواء الحريق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كلمات دالة:
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