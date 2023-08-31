بسبب شطيرة «ووبر».. دعوى قضائية ضد «برغر كينغ»

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تواجه سلسلة مطاعم «برغر كينغ» الشهيرة دعوى قضائية بسبب شطيرة «ووبر».

وتتهم الدعوى القضائية شركة الوجبات السريعة العملاقة بتضليل العملاء من خلال إظهار البرغر بقطعة لحم أكبر ومكونات غزيرة، وذلك حسبما أفاد موقع «بي بي سي» الإخباري.

وعلى الرغم من وصف «برغر كينغ» تلك الادعاءات بأنها «كاذبة»، فإن قاضياً أمريكياً رفض محاولة المطعم رد الدعوى التي تتهمه بخداع الزبائن الجوعى.

وقال روي أولتمان، القاضي بإحدى محاكم ميامي، إن «برغر كينغ» يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة «ووبر» الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن، مؤكداً أن هذا يرقى إلى خرق العقود.

وردَّ المطعم على الدعوى المقدَّمة ضده بأنه ليس مطلوباً منه تقديم شطائر تبدو تماماً مثل الصورة، مضيفاً أن «فطائر اللحم البقري المشوية على اللهب التي تظهر في إعلاناتنا هي الفطائر نفسها المستخدمة في ملايين شطائر (ووبر) التي نقدمها للضيوف في جميع أنحاء البلاد».

وأوضح القاضي أن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلَّفين لاتخاذ قرار بهذا الشأن، قائلاً: «ليخبرونا بما يفكر فيه الأشخاص العقلاء».

الجدير بالذكر أن «ماكدونالدز» و«وينديز» يواجهان دعوى قضائية مماثلة في الولايات المتحدة.