ببغاء يقود امرأتين إلى السجن

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تسبب طائر ببغاء في إلقاء القبض على امرأتين في بريطانيا ووضعهما في السجن.

وكشف تقرير نشره موقع «بي بي سي» الإخباري أن السيدتين سُجنتا بتهمة قتل ببغاء صديق لهما.

وأوضح أن نيكولا برادلي (35 عاماً) وتريسي ديكسون (47 عاماً) رشَّتا أنثى الببغاء الإفريقي ذات اللون الرمادي بمواد تنظيف، مشيراً إلى أنهما وضعتاها في مجفف الملابس قبل كسر رقبتها.

وأكد ريتشارد آرتشر، القاضي في محكمة كارلايل كراون، خلال محاكمة انتهت بسجن المتهمتين 25 شهراً، أن قسوتهما تجاوزت حدود العقل.

وقال مالك الببغاء، ويدعى بول كروكس، إنه يعاني قلقاً ونوبات هلع ومشكلات أخرى أثناء النوم بسبب ما حدث لببغائه.

وأضاف كروكس أن الببغاء كان يتمتع بمواهب فريدة من نوعها، موضحاً أنه كان يؤدي النشيد الوطني وألحان المسلسلات التلفزيونية.

ومنعت المحكمة المتهمتين من امتلاك حيوانات إلى أجل غير مسمى.