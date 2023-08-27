العراق.. السجن 15 سنة لقاتلة الطفل موسى ولاء

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على عذراء الجنابي لقيامها بقتل الطفل موسى ولاء .

وذكر القضاء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى الى موته بمتلازمة الطفل المعنف".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية".

تفاصيل الجريمة المروعة

وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد نشرت تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت العاصمة العراقية وأدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده.

ونشرت المديرية شريط فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة، التي تقول فيها إنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.

وقالت: "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة".

كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت "إنه يمثل".