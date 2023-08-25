شاهد فيديوهات على يوتيوب.. زوج يُولِد زوجته فماتت بين يديه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل الولادة بأسابيع، عكف زوج هندي على مشاهدة فيديوهات كثيرة عن طرق الولادة، لأن زوجته حامل ولم يتبق إلا أيام معدودة على الوضع واتفق مع زوجته أنه هو من سيقوم بهذه المهمة بعد خبرته "اليوتيوبيه".

ولكن الزوجه المسكينة ذات السبعة والعشرين ربيعاً لم تتحمل التجربة القاسية وفقدت دماً كثيراً أثناء عملية التوليد المشؤومة.

وقع الحادث في مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية.

ووفق صحيفة تايمز ناو نيوز، عانت المرأة من فقدان شديد للدم، بعد عدم تمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح، واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.

وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، وهو علم قائم على الطب البديل، ويعتقدون أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.

وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، ولكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، ثم تم نقلها إلى المستشفى، ولكن في غضون دقائق تم الإعلان عن وفاتها، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه.