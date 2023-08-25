"نيولوك" أسما شريف منير يثير الجدل في مهرجان القاهرة

المصدر: البيان

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أقدمت الفنانة المصريّة أسماء شريف منير ابنة الفنان شريف منير، على حلق شعرها بالكامل بسبب تعرضها لوعكة صحية وتلقيها علاج للغدة حسب "اليوم السابع".

وفاجأت أسما متابعيها بنشر مقطع فيديو لها عبر "إنستغرام"، أثناء قيامها بحلق شعرها في صالون تجميل، وعلّقت: "شعري يقع بقوة منذ فترة، وتعرّض للحرق وأصبح غير صحي تماماً، لذلك قررت أن أنفّذ قراراً كنت أتمنى تنفيذه منذ فترة، أن أبدأ من جديد وأحرر نفسي وأفتح صفحة جديدة".

وأضافت: "خطوة جريئة ومرعبة، ولكن أشعر أنني خرجت منها بدرس… أعلم أن كثيرين سيهاجمونني، ولكن أنا أريد فقط أن أشعر بالراحة التي أنا فيها الآن".

وقالت أسما شريف منير إنها لم تقُم بحلق شعرها نتيجة حزنها، مضيفة: "ولكنني كنت بالفعل زعلانة الفترة الماضية، ولكن هذا ليس هو السبب لقيامي بحلق شعري، ولكن كان السبب أن أعيش في حالة القادرة على تخطى أحزاني".

وأكدت أسما شريف منير، أثناء مشاركتها بمهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، أنها معجبة جدا بمدينة دهب وهي تستحق أن يقال عليها مدينة السحر والجمال، مضيفة: "ذهبت إليها كثيرا، ولكن هذه المرة كانت مختلفة، فكنت أمارس الرياضة، وذهبت لليوجا، وكنت بصحى بدري وبنام بدري، وباكل أكل صحي، وختمت السفرية بقرار حلاقة شعرى".