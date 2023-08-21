خبير صحي سعودي : 99% زيادة في معدل الإصابة بالسكري في المملكة

المصدر: البيان

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أكد خبير صحي في المملكة العربية السعودية أن معدل الإصابة بالسكري في المملكة العربية السعودية قد زاد بنسبة 99 % في العشرة أعوام الأخيرة.

وقال خبير تعزيز الصحة والتوعية الصحية، والكاتب في الشأن الصحي والاجتماعي، الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، وفق صحيفة سبق إن المجتمع السعودي يعاني من زيادة الوزن والسمنة، التي تمثل أحد أخطر مهددات رؤية 2030، فهي عامل الخطر الرئيس والأول للوفاة والعجز في السعودية، فثلاثة من كل خمسة بالغين في المملكة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي، كما تستنزف الخدمات الصحية وتشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المملكة، ويُقدر بما يربو على 72 مليار ريال سنويًا وفق صحيفة سبق.

وأوضح بأن المجتمع السعودي يعاني كذلك من انخفاض حاد في تناول الكمية الموصى بها يوميًا من الخضروات والفواكه يبلغ 93% من البالغين (15 سنة فأعلى)، في مقابل 80% من تلك الفئة العمرية لا تمارس النشاط البدني الكافي الموصى به يوميًا، وفق المسح الصحي العالمي في السعودية لعام2019.

كما نوه إلى زيادة عالية في عدد حالات الإصابة بداء السكري بنسبة 99% خلال عقد واحد في المملكة، حيث سُجلت 1.4 مليون حالة عام 2009، مقابل 2.7 مليون حالة عام 2019.

