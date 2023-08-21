يثبت براءته بعد 16 عاماً من إدانته في قضية قتل

المصدر: ميامي - د ب أ

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تمكن إيمانويل جين أخيراً، من الحصول على حريته، بعد 16 عاماً من إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية قتل، بينما كان في سن الـ 23، بحسب ما ذكرته صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية.

وتم إلقاء القبض على جين في يوليو 2006، بعد اتهامه بقتل صاحب أحد المتاجر في مدينة نورث ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبعد أعوام من الاستئناف، أعلن قاضي محكمة دائرة ميامي - ديد، ميجيل دي لا أو، تبرئة جين أبريل الماضي. إلا أن رحلة جين إلى الحرية لم تكن سهلة فمنذ لحظة النطق بالحكم، حيث ظلت الأفكار تراوده لحل لغز قضيته.

وفي عام 2011، سمع جين أن هيل، المحقق المسؤول عن قضيته، قد ارتكب خطأ في تحقيق آخر بشأن جريمة قتل. وبعد أن قدم جين العديد من الاستئنافات، لم يتمكن من التخلص من شعوره بأن هناك شيئاً ما غريب حول شهود العيان في قضيته.

واتصل جين بمحامٍ، حيث تم تعقب الشهود واستجوابهم مجدداً. وكان ما قاله الشهود، بمثابة تذكرة حصول جين على حريته، حيث تبين أن المحقق هيل هو من أقنع أحد الشهود أن يقول إن جين هو مطلق النار في جريمة القتل.