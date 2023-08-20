ليس سعودياً.. عريس يلقي نقوداً على عروسته المصرية

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو لحفل زفاف عروسين ردود فعل واسعة تعقيبًا على مشهد إلقاء العريس النقود على زوجته أثناء رقصها في حفل الزفاف، حيث تبع المشهد تزاحم أهل العروس لأخذ النقود من أرضية قاعة الزفاف، في مشهد أثار جدلا كبيرا بين المتابعين.

وقالت آلاء شقيقة العروسة: إن العريس مصري الجنسية، وليس سعودياً، ولكن يعيش بالسعودية، وتقدم لخطبتها عن طريق أقارب جيرانهم، وتم الزواج وفق صحيفة الأسبوع.

وأضافت شقيقة عروسة حفل زفاف العريس الخليجي بالشرقية أنه ألقى المال على زوجته، بغرض التعبير عن فرحته بها.

وتابعت شقيقة العروسة أن «والدتها، كانت بتهزر لما مدتله إيدها بتقوله جيب جنيه، وسألته ليه عملت كده».

واختتمت أخت العروسة: «هما مسافرين تركيا بكره، وإحنا مش فارقلنا كلام الناس، احنا فرحانين إنها اتجوزت، وليلتها عدت على خير»..