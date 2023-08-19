آخر تطورات قضية طائرة الدولارات والذهب المحتجزة في زامبيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتخذت زامبيا قراراً جديداً بشأن الطائرة الكنز التي كانت تحمل 127 كيلو غراماً من الذهب إلى جانب ملايين الدولارات، حيث أعلن مدير لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نيسون باندا أن الطائرتين المحتجزتين لا تزالان في عهدة اللجنة، ولن يتم الإفراج عنهما بدون تصريح واضح منه هو شخصيا.

وبحسب موقع روسيا اليوم أوضح مدير لجنة مكافحة المخدرات أنه هو من قام بالتوقيع على مذكرة الاحتجاز، وبالتالي لن يفرج عنهما بدون مذكرة إفراج يوقعها هو بنفسه.

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على سلامة الأدلة، سوف يتم نقل الطائرتين إلى (منشأة آمنة) حيث يمكن الوصول إليها من قبل قضاة المحكمة، ومسؤوليها عندما تقتضي الحاجة لذلك.

وكشف باندا أن لجنة مكافحة المخدرات المعروفة اختصار بـ ( DEC ) سوف تعلن قريبا عن التهم التي ستوجه ضد المشتبه بهم بمن فيهم المصريون الستة.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى إجراءات المحاكمة قريباً حيث صار الموضوع قضية رأي عام محلي ودولي .

وشهدت القضية، التي تتعلق أيضا بقيام السلطات في زامبيا باحتجاز طائرتين أحدهما محلية من زامبيا والأخرى قادمة من القاهرة، اعتقال 14 شخصا من طاقم الطائرتين والركاب، ومن بين المعتقلين تسعة أجانب من بينهم 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، إضافة الى خمسة مواطنين من زامبيا.

وكانت الطائرة الكنز التي أعلنت سلطات زامبيا أنها احتجزتها بعدما عثر بداخلها على أكثر من 5.6 ملايين دولار نقداً و127.2 كيلوغرام من الذهب وخمسة بنادق وكمية من الذخيرة.

وكان المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا خلال مؤتمر صحافي قال إن طائرة قادمة من القاهرة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا عند حوالى السابعة من مساء يوم الإثنين الماضي، كاشفاً عن محتوياتها من ذهب وأموال وذخيرة، إذ عهد بالأموال لبنك زامبيا في انتظار انتهاء التحقيقات، مضيفاً أن طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية تم ضبطها أيضاً في إطار عملية التهريب نفسها.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي نقلته مواقع الصحف الزامبية، أوضح باندا أن الطائرة قادمة من القاهرة، وأنه وفقاً لجدول الرحلة كان من المقرر أن تعود الطائرة مرة أخرى لمصر، مضيفاً أن الأشخاص المحتجزين بينهم ستة مصريين وإسباني وهولندي وآخر من لاتفيا ومواطن زامبي، مرجحاً "تورط مزيد من الزامبيين في المسألة".

وأوضح أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أولئك الأشخاص جاءوا إلى زامبيا للقيام ببعض التعاملات التجارية"، رافضاً الإفصاح عن أسمائهم، ومشيراً إلى أنه لا يتم القيام بهذا الإجراء إلا بعد التأكد من تورطهم بالفعل، إذ لا تزال التحقيقات في بدايتها.

كما أكد أنه تم احتجاز الطائرة وتفتيشها بناء على معلومات تفيد بأنها أتت للقيام بأنشطة غير قانونية.

ووفق البيان الصادر عن مكتب باندا بتاريخ الـ 15 من أغسطس الجاري، فإن هيئة مكافحة المخدرات تلقت معلومات في شأن رحلة طيران خاصة مستأجرة (شارتر) تحمل بضائع خطرة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في الـ 13 من أغسطس 2023 الساعة السابعة مساء، وبناء على هذه المعلومات نفذت الهيئة مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون عملية يوم الإثنين الـ 14 من أغسطس، وأسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 ملايين دولار، وخمسة مسدسات وسبع مخازن ذخيرة و126 طلقة و602 قطعة من الذهب وزنها 127.2 كيلوغرام وجهاز قياس الذهب.

من جهة أخرى أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية وكذا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية إن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.