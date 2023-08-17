منظر غريب في عرض المحيط.. حوت يقف على رأسه "فيديو"

المصدر: البيان

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وثق رجل أسترالي يدعى برودي موس منظراً نادراً لحوت أحدب يقف على رأسه في عرض المحيط.

وبحسب صحيفة "سانس أليرت" في تقريرها الذي نشرته عن الحادثة الغربية عن الأسترالي برودي موس، الذي سجل المشهد الغريب، قوله إن "ذيل الحوت اخترق فجأة (باتجاه السماء) سطح المياه أمامه" وفق موقع سبوتنك.

وأضاف موس: "ذيل الحوت الضخم، يطفو بشكل عرضي، بلا حركة تماما، ويسبح بجواره حوت صغير".

وهذا السلوك الغريب ليس مذهلًا لموس ومتابعيه فحسب، إذ تساءل العلماء عن هذا السلوك منذ عقود، نظرًا لأن ذيل الحوت يشبه الشراع عندما يبرز على سطح المحيط، ويعرّف السلوك أحيانًا باسم "إبحار الذيل".

والمنظر خلاب يشاهده أحيانًا مراقبو الحيتان الحدباء والحيتان الرمادية والحيتان مقوسة الرأس.

والتقطت شركة مراقبة الحيتان في غرب أستراليا أيضا أحد هذه الأحداث الخاصة، في عام 2019 وعام 2020. لم يذكر موس المكان الذي التقط فيه المشاهد.

في معظم الحالات، وجد الخبراء في البرازيل أن الحيتان تلوي ذيولها ببطء، لذلك تدور حول محور طولي. ولوحظ هذا السلوك لدى الحيتان العازبة والأمهات، ومرة واحدة لدى الأنثى الحامل.

وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.

وقد شوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذالك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.

وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه من الممكن أن يكون للسلوك علاقة بالراحة، فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح حتى تتمكن من مراقبة طفلها.

ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية، يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب قولهم.