أول ظهور للشيخ المعيقلي بعد إعيائه أثناء صلاة الجمعة

المصدر: البيان

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أكدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في السعودية أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي بتمام الصحة والعافية، وذلك خلال زيارتها له في منزله.

وظهر الشيخ ماهر المعيقلي في أحدث الصور التي نشرتها الوكالة بصحبة الزوار الذين يطمئنون على صحته وفق صحف سعودية.

#صور



رئيس الشؤون الدينية في #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي وعددًا من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ #ماهر_المعيقلي للاطمئنان على صحته pic.twitter.com/7MdeWTlrVJ — صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 12, 2023

وأصدر المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث يوم الجمعة 24 محرم 1445 هـ (11 يوليو 2023) خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات للشيخ ماهر المعيقلي، داعين له أن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي الذي تعرض له والذي من المحتمل أن يكون بسبب آثار الشمس.

وذكر موقع "العربية نت" أنه بحسب رأي جمهور العلماء، فإنه يحوز شرعاً أن ينصرف الإمام في حال الضرورة، ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبدالرحمن بن عوف وكمل الصلاة بالناس.

وتعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.