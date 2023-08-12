توقعات بانخفاض تنسيق الجامعات الخاصة في مصر..الطب 76%

المصدر: البيان

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كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق القاهرة 24 عن موعد انعقاد اللجنة العليا لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2023، والتي ستحدد الحد الأدنى لـتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، مؤكداً أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث ستحدد اللجنة العليا للتنسيق تفاصيل القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الدولية والأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية سيكون بها جامعات ذات طابع خاص ستكون بحد أدني أقل من باقي الجامعات، وهي: جامعة سيناء وشرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعلية الأهلية وجامعة الملك سلمان، مؤكدًا أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى للتنسيق الجامعة الخاصة والأهلية خلال الأيام القلية القادمة بحد أقصي الثلاثاء القادم.

وأوضح المصدر أن الاجتماع الخاص باللجنة العليا لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2023 يأتي بعد اجتماع اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الحكومية، مؤكدًا أنه سيتم التعرف علي الحدود الدنيا بعد معرفة أعداد الطلاب والشرائح الخاصة به خلال اجتماع التنسيق الحكومي، وبعدها سيتم تقرير ثبات أو خفض الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2023 والأهلية.



وأضاف المصدر، أنه متوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في تنسيق الجامعات الخاصة 2023، قد يصل إلى 1% أو 2%، متابعا: أيضا أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة سيتم التطرق لهم خلال اجتماع اللجنة العليا لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2023، متابعا: متوقع أن يصل تنسيق طب في الجامعات الخاصة لـ 81% وقد تصل في بعض الجامعات إلى 76%.



أولًا: الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية في مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببنى سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة بدر بأسيوط.

جامعة الصالحية الجديدة.

جامعة الحياة.

الجامعات الأهلية:

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية