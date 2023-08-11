رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف حالة ماهر المعيقلي الصحية

المصدر: البيان

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كشفت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي حقيقة ما حدث، اليوم، لإمام وخطيب المسجد الحرام ماهر بن حمد المعيقلي خلال خطبة الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان عبر الموقع الرسمي للرئاسة، أن المعيقلي ألمَّ به إعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة، مشيراً إلى أنه لم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وذكر أن المعيقلي تأخر وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لافتاً إلى أنه من المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدّم رجلاً من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمأن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بخير وعافية وصحة جيدة.