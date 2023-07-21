الحيوان الطليق في برلين خنزير بري

المصدر: أ ف ب

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رفعت سلطات برلين الجمعة التنبيه الذي كانت أطلقته في شأن وجود حيوان بري طليق في ضواحي المدينة، إذ تبيّن بعد عمليات بحث استمرت 24 ساعة أن هذا الحيوان الذي كان يُعتقَد أنه أسد ليس سوى خنزير بريّ.

وقال رئيس بلدية كلاينماتشناو التي أُبلغ عن وجود الحيوان فيها ليل الأربعاء إلى الخميس في تصريح الجمعة "إنها ليست أسداً".

وكانت الشرطة وهيئة الإطفاء أكدت بناء على شهادة وعلى مقطع فيديو صوره المارة، أن لبؤة تتنقل طليقة في الأحياء السكنية في جنوب غرب العاصمة الألمانية.

وأدى ذلك إلى إطلاق عملية بحث واسعة حظيت بمتابعة شعبية في كل أنحاء ألمانيا واستُخدمت فيها إمكانات كبيرة، إذ تجنّد لها أكثر من 200 شرطي، واستعين فيها بمروحيات وطائرات مسيّرة وكاميرات حرارية.

وترافقت جهود البحث مع دعوة السكان إلى التزام الحيطة وتفادي الخروج من منازلهم، ما أوجد حالاً من الهلع.

وقال رئيس بلدية كلاينماتشاو الواقعة جنوب غرب برلين ميكاييل غروبرت إن التقارير الواردة من السكان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة والذين زعم بعضهم أنهم سمعوا زئيراً "لم تؤد إلى أي مكان".

وأضاف تكراراً "لا يوجد وضع خطير"، معلناً مع الشرطة انتهاء إجراءات البحث.

وتولى خبراء مستقلون من بينهم خبير "من جنوب إفريقيا" تحليل مقطع الفيديو الرديء النوعية، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الحيوان الظاهر فيه "ربما كان خنزيراً برياً".

ولم تبلغ أي حديقة حيوانات أو سيرك عن فقدان أي حيوان، وفقاً للشرطة التي تأكدت أيضاً من أن 24 أسداً مسجلاً في مقاطعة براندنبرغ المحيطة ببرلين لم تهرب ولا تزال لدى أصحابها.

ولم تكن المرة الأولى التي يعيش فيها الألمان حال تأهب لمغامرات الحيوانات البرية.

ففي مايو، صدم سكان مدينة إرفورت في وسط ألمانيا بمشهد كنغر يقفز على طريق مزدحم بعد هروبه من ممتلكات خاصة.

وفي عام 2019، استلزم الإمساك بثعبان كوبرا قاتل في مدينة هيرنه أياماً عدة، طُلب خلالها من السكان إبقاء نوافذهم مغلقة وتجنب الحشائش الطويلة.

وفي عام 2016، اضطُر حراس حديقة حيوانات ألمان إلى قتل أسد هرب من قفصه في مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، إذ لم تتمكن السلطات من وقفه بواسطة مادة مهدئة.

