تسعيني بلياقة بدنية عالية

المصدر: دبي - البيان

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احتفل جيم أرينغتون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي اختير سنة 2015، باحتسابه أكبر لاعبي كمال الأجسام سناً في العالم، بيوم ميلاده التسعين، وفق «سكاي نيوز عربية».

وشارك أرينغتون الذي صنفته موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية حينما كان بعمر 83 عاماً في سنة 2015، أكبر لاعبي كمال الأجسام سناً في العالم، في بطولة خاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، أقيمت في نيفادا.

واحتل أرينغتون المركز الثالث في فئة الرجال فوق 70 عاماً في هذه البطولة، والأول في فئة من هم أكبر من 80 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وحسب ما ذكر أرينغتون، فإن وزنه وقت ولادته كان لا يزيد على 2.4 كيلوغرام، وقد عانى مشكلات صحية متعددة في سنواته الأولى، وكثيراً ما كان مريضاً. ويقول جيم إن والديه «كافحا كثيراً وعانيا» في سبيل إنقاذه. بدأ أرينغتون بممارسة رياضة رفع الأثقال في سن الـ15. ويتذكر جيم: «لقد أردت أن أصبح بطلاً خارقاً».