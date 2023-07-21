مطاردة حيوان بري مفترس بمسيرات ومروحيات في ألمانيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الشرطة الألمانية جهودها في مطاردة حيوان بري مفترس يعتقد أنها لبؤة تتجول في ضواحي جنوب برلين أمس الخميس، بعد مقطع مصور بالفيديو التقطه رجل ظهرت فيه قطة كبيرة.

وتوالت التقارير بعد أن صور الشاهد الأول ما بدا أنه لحيوان يسير في الأدغال مساء أمس الأربعاء.

وزعم آخرون أنهم سجلوا مقاطع فيديو للقطة المفترسة وهي تطارد وتفتك بأحد الخنازير البرية.

وتعتقد السلطات أن المقطع المصور بالفيديو للشاهد الأول هو مقطع حقيقي.

وأثارت رؤية اللبؤة اهتماما إعلاميا كبيرا وأرسلت السلطات قوات من رجال الشرطة والإطفاء، ورافقتهم في عملية البحث عن الحيوان طائرات مسيرة ومروحيات وكاميرات تصوير حراري، مدعومة من أطباء بيطريين وصيادين.

وأصدرت شرطة برلين تحذيرا الليلة الماضية من أن حيوانا مفترسا كبيرا، من المحتمل أن تكون لبؤة، طليق في ضاحية كلاينماخنوف الجنوبية.

وتم تحذير السكان من مغادرة منازلهم وإبقاء حيواناتهم الأليفة بالداخل.

وكان من المحتمل أن تظهر اللبؤة بعد ظهر اليوم الخميس في منطقة زيليندورف بالقرب من كلاينماخنوف لكن السلطات هناك لم تعثر على أي أثر لها، حيث لم تظهر آثار دماء أو فضلات أو بصمات مخالب تشير إلى وجود الحيوان المفترس.

وقال مايكل جروبرت عمدة كلاينماخنوف، وهي الضاحية التي شوهد فيها الحيوان مساء الأربعاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن يوم عمله كان "مختلفا قليلا" عما كان يتوقعه، لكنه قال بابتسامة إن المفاجآت عادة ما تحدث أحيانا خلال أيام الصيف البطيئة.

ولم يتكشف حتى الآن المكان الذي جاءت منه تلك اللبؤة.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية: "لا نعرف من أين أتت".

وأضاف أنه لم يتم تلقي أي بلاغ من حدائق الحيوان الكبيرة أو الصغيرة أو دور السيرك أو مرافق رعاية الحيوانات في المنطقة عن لبؤة مفقودة.

ووفقا لولاية براندنبورغ، التي تحد برلين من الجنوب ، يوجد 23 أسدا مسجلا في سجلات الولاية.