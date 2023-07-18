بعد تزايد الإصابات بـ"المرض الغامض"في مصر .. مستشار السيسي يوضح سبب الهلع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن عدد المصابين بـ "المرض الغامض" في قنا كبير وهو ما أحدث حالة من الخوف والهلع.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" أن تلك الحمى المصاب بها المواطنون في قنا هي حمى الضنك، وتنتقل عن طريق البعوض، مؤكدا أن هذا هو التشخيص حتى الآن بخصوص الوضع في قنا.

وتابع قائلا "إن الجديد أن تصيب تلك البعوضة عددا كبيرا من المواطنين، يرجع إلى ارتفاع درجة الحرارة والتجمعات المائية، وتخزين المياه، فينقل البعوض من إنسان مصاب إلى آخر سليم".

وأوضح عوض تاج الدين أن المرض يعالج بمخفضات الحرارة "الباراسيتامول" ولا ينصح بتناول أي مخفضات حرارة من نوع آخر أو السعي وراء المضادات الحيوية.

وشدد مستشار وزير الصحة على القضاء على المشكلة من جذورها من خلال مكافحة ناقلات المرض، ومحاربة التجمعات المائية وتوصيل المياه لكل المناطق التي لم تصل لها المياه، ومؤكدا أنه لا داعي للقلق.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان عن تسجيل حالات مصابة بمرض حمى الضنك في محافظة البحر الأحمر خصوصا في منطقتي سفاجا والقصير، خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدروفق موقع "القاهرة 24" أن موجة الإصابات بمرض حمى الضنك في محافظة البحر الأحمر تشهد انحسارا وتراجعا في الإصابات بداية من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحالات تتراوح درجة إصابتها من خفيفة إلى متوسطة.