إنقاذ بحّار أسترالي ضاع مع كلبته شهرين في البحر

المصدر: أ ف ب

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أُنقذ بحار أسترالي وكلبته بعدما تقطعت بهما السبل لمدة شهرين في المحيط الهادئ، وقد تمكنا من النجاة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة.

وأبحر تيم شادوك وكلبته "بيلا" بمركب من مدينة لاباز الساحلية المكسيكية في أبريل، وكان قد خطط للإبحار مسافة ستة آلاف كيلومتر قبل أن يرسي في بولينيزيا الفرنسية.

لكن سرعان ما وجد نفسه عالقا في المحيط الهادئ بعدما ألحقت أمواج عاتية أضرارا بالمركب وعطلت أجهزته الإلكترونية.

وقال تيم شادوك البالغ 51 عاما في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة ناين نيوز الأسترالية إنه يشعر بأنه "بصحة جيدة جدا" رغم تناوله القليل من الطعام والماء.

وأوضح في مقطع فيديو منفصل حصلت عليه أيضا ناين نيوز "لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر".

وأضاف "أنا فقط في حاجة إلى الراحة وطعام جيد لأنني بقيت بمفردي في البحر لفترة طويلة".

وسينقل شادوك و"بيلا" قريبا إلى المكسيك وفقا للمحطة الإخبارية.