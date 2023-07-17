بريطانية تتعرّف إلى هوية «جاك السفاح»

المصدر: أ.ف.ب

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أكدت إحدى حفيدات شرطي بريطاني شارك في الاستقصاءات بشأن «جاك السفاح»، أنها اكتشفت هوية الرجل الذي نفذ سلسلة جرائم قتل استهدفت عاملات في شرق لندن أواخر القرن التاسع عشر.

على مر السنين، لفّ الغموض هوية السفاح الشهير، وحامت الشبهات حول عشرات الأشخاص، بينهم أفراد من العائلة الملكية ورؤساء وزراء.

في كتاب يُنشر الشهر المقبل، حددت سارة باكس هورتون، سليلة ضابط شرطة في قلب التحقيق، هايام هايمز كـ «جاك السفاح»، بناءً على توصيفات شهود.

وأكدت هورتون في تصريحات أوردتها صحيفة «صنداي تلغراف»، أن هذه المرة الأولى التي تتم فيها تسمية هايام هايمز، الذي أمضى فترات طويلة لاجئاً، باسم «جاك السفاح.

وأصيب هايمز في حادث أدى إلى تدهور حالته ومنعه من العمل. وبحسب نظرية الكاتبة التي نشرتها «صنداي تلغراف»، كان هايمز يعنّف زوجته بانتظام، بحجة أنها كانت تخونه، وأُوقف بعد مهاجمته لها ولوالدتها بواسطة ساطور.

ووصف شهود عيان رجلاً في الثلاثينات من العمر، بذراع قوية وركبتين مثنيتين. واكتشفت المؤلفة معطيات طبية تشير إلى أن هايام هايمز الذي كان يبلغ 35 عاماً في 1888، تعرض لإصابة منعته من ثني أو تمديد ذراعه اليسرى، وأنه كان يعاني مشكلة في ركبتيه ويعاني حالة شديدة من الصرع، مع نوبات منتظمة.

وقُتلت ست نساء على الأقل في حي وايت تشابل بين أغسطس ونوفمبر 1888. وتشير البيانات الطبية التي جُمعت من مستوصفات ومصحات عدة، إلى أن تدهوره الجسدي والعقلي تزامن مع فترة جرائم القتل.

وخلصت المؤلفة إلى أن تدهور هايمز البدني والعقلي، أدى به إلى القتل. وتوقفت عمليات القتل أواخر العام 1888، في الوقت الذي ألقي القبض على هايمز من جانب الشرطة باعتباره مجنوناً متجولاً.

سجن في العام التالي في مصحّة في شمال لندن. ووفق صحيفة «ذي تلغراف»، يؤيد بول بيغ، المؤلف الخبير في شؤون «جاك السفاح»، هذه الفرضية التي يعتبرها موثقة جيداً ومكتوبة جيداً.

في العام 2014، توصل رجل الأعمال والمؤلف راسل إدواردز، إلى استنتاج مفاده أن «جاك السفاح» هو آرون كوسمينسكي، وهو مهاجر من بولندا كان يعمل حلاقاً، ويُعتبر بالفعل أحد المشتبه بهم الرئيسيين. وقد تم الطعن في أطروحته القائمة على الحمض النووي.