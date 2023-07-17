ينجو بأعجوبة بعد أن تاه في المحيط الهادئ لشهور

المصدر: دبي ـــ البيان

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أُنقذ بحار أسترالي وكلبه بأعجوبة بعد أن أمضيا شهوراً في المحيط الهادئ، يأكلان الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار.

والتقطت سفينة صيد سمك تونة، تيم شادوك وكلبه بيلا، قبالة سواحل المكسيك، بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قاربهم، حسب «سكاي نيوز».

وغادر شادوك المكسيك في أبريل متجهاً إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.

وأظهرت لقطات لإنقاذ شادوك حصلت عليها شبكة «ناين نيوز» الأسترالية، الرجل النحيل ذو اللحية الكثيفة أثناء حديثه إلى السلطات.