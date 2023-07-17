وفاة وإصابة 16 شخصاً جراء انهيار عقار شمالي مصر

المصدر: د ب ا

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لقى 3 أشخاص حتفهم وأُصيب 13 آخرين جراء انهيار عقار في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر أمس الأحد.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض طوق أمنى حول العقار المنهار كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة كإجراء احترازي.

ويجرى البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

وأمرت محافظة البحيرة بإخلاء 7 عمارات مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

كما أمرت بتسكين أسر تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت، كما تم استدعاء طاقم التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة لصرف الإعانات اللازمة للأسر المتضررة.