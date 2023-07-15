إغلاق معلم الأكروبوليس بأثينا في أشد ساعات الحر

المصدر: أثينا - أ ف ب

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أعلنت وزيرة الثقافة اليونانية إغلاق الأكروبوليس المعلم الأثري الأقدم في العاصمة أثينا، الذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في البلاد، في ذروة الحر أمس وعلى الأرجح اليوم أيضاً بسبب موجة الحر التي تضرب قسماً من أوروبا.

وقالت لينا ميندوني على شبكة التلفزيون العامة «لحماية العمال والزوار، على الأقل خلال ذروة الحر، من الساعة 12 ظهراً وحتى الخامسة من بعد الظهر، يجب تعليق العمل في الموقع الأثري».

وأضافت «من المرجح جداً أن نقوم بالإجراء نفسه السبت».

في وقت سابق، أعلن معلم الأكروبوليس المدرج على قائمة التراث العالمي التي تعدها اليونسكو، في بيان إغلاق لساعتين في ذروة الحر أمس.

لكن محيط المعبد والأغورا القديمة أو مقبرة الخزف القديمة، ستبقى مفتوحة.

في الأيام العادية يفتح موقع الأكروبوليس الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار في الأشهر الماضية.

تشهد اليونان على غرار غالبية الدول المطلة على البحر المتوسط، منذ الأربعاء الماضي أول موجة حر هذا الصيف. ويتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في شمال البلاد وغربها، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

واتخذت السلطات في الأيام الماضية عدة إجراءات لمواجهة موجة الحر هذه، الأولى هذه السنة في هذه الدولة المتوسطية المعتادة على مثل هذه الظواهر.

وعمد الصليب الأحمر أول من أمس على مدخل المعلم إلى توزيع زجاجات المياه وحضر لمساعدة السياح الذين يتعرضون لحالات إغماء بسبب الحر.