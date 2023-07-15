«خرسانة فطرية» أكثر صداقة للبيئة

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر العلماء مُركّباً يسمى «الخرسانة الفطرية»؛ أقوى وأكثر تنوعاً من حيث الشكل والهيكل، ما يسمح للعلماء بتطوير مواد بناء خفيفة الوزن وصديقة للبيئة.

وأجرى البحث فريق من العلماء في مجموعة «ليفينج تيكستيل ريسرش جروب»، عن طريق خلط جراثيم الفطريات مع الحبوب التي يمكن أن تتغذى عليها والمواد التي يمكن أن تنمو عليها. يتم تعبئة هذا الخليط في قالب ويوضع في بيئة مظلمة ورطبة وتنمو الفطريات، وتلتصق الركيزة ببعضها البعض بإحكام.

وقالت الدكتورة جين سكوت من جامعة نيوكاسل، مؤلفة الورقة البحثية: «نطمح لتغيير شكل المساحات المعمارية وسلامتها باستخدام الفطريات».