يعثر على ابنه «المخطوف» بعد 22 عاماً من البحث

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن رجل صيني من العثور على ابنه بعد 22 سنة من اختطافه، في رحلة بحث طويلة وشاقة. وفي عام 2001 غادر لي ووز منزله، وترك ابنه تحت إشراف أحد الجيران، إلا أنه لم يكن يتوقع أن ذلك قد يفقده طفله البالغ من العمر 4 سنوات، حسب «سكاي نيوز».

أخبرت جارة لي الشرطة في وقت لاحق أنها شاهدت رجلاً مشبوهاً في الشارع قام باستجرار الصبي واختطفه. وعلى مدار الـ 22 عاماً التي قضاها في البحث عن ابنه، أصبح لي صديقاً لآباء آخرين في محاولة للعثور على أطفالهم المختطفين، على الرغم من تقدمه في السن والشعور بالتعب مع مرور كل عام، إلا أنه لم يستسلم.

وخلال العقدين الأخيرين من البحث عن ابنه التقى بأكثر من 300 رجل شرطة، وزار مئات المدن. كما حرص على نشر قصته عبر مواقع التواصل وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

أبلغ لي أن نتائج حمضه النووي تطابقت مع نتائج حمض نووي لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً، على بعد أكثر من 900 كيلومتر من مكان سكنه. من المثير للاهتمام أن لي ذهب لنفس المنطقة عدة مرات واقترب للغاية من المنزل الذي يقيم به ابنه إلا أنه عاد للمنزل خائب الأمل. التقى لي أخيراً بابنه البالغ من العمر 26 عاماً، لتنتهي رحلة البحث الشاقة التي استمرت لسنوات.