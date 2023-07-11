مادة صديقة للبيئة لتغليف المواد الغذائية

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر علماء روسيا مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية، سريعة التحلل في البيئة بعكس مادة البولي إيثيلين التي عملياً لا تتحلل، حسب «روسيا اليوم».

ويشير فالنتين نوفيكوف رئيس قسم الفيزياء الكيميائية للمواد الوظيفية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، إلى أنه إضافة إلى ذلك، بفضل المادة المبتكرة يمكن تخزين العديد من أنواع المواد الغذائية خارج الثلاجة لمدة تصل إلى أسابيع عدة، نتيجة إضافة زيت شجرة الشاي، الذي له خصائص مضادة للجراثيم، إلى تركيب المادة.

ويقول: «ستساعد المادة المبتكرة بفضل استخدام مواد خام متجددة، على حل المشكلات البيئية العالمية المتعلقة بفرط استهلاك المواد البلاستيكية الاصطناعية. ونخطط مستقبلاً لتحسين الخصائص الميكانيكية ومقاومة الماء لهذه المادة».

ويؤكد المبتكرون على أن نتائج اختبار المادة في حفظ التفاح والفطر والموز أثبتت قدرتها العالية في الحفاظ على جودة المواد فترة أطول.