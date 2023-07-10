"ماكدونالدز" تضطر لإلغاء الطماطم في البرغر بالهند

المصدر: مومباي - (وكالات)

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ارتفعت أسعار الجملة للمطبخ الهندي التقليدي، في بعض المناطق، بنسبة 288% في شهر واحد لتصل إلى 140 روبية (1.7 دولار) للكيلوغرام يوم الجمعة الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار التجزئة، مما دفع العديد من الناس إلى تقليص الاستهلاك.

وتخلت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة الطماطم من البرغر والسندويتشات في أجزاء كثيرة من الهند، متأثرة بنقص الإمدادات والمخاوف المتعلقة بالجودة بعد ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات قياسية.

وتتهم الحكومة الهندية ارتفاع أسعار الطماطم بسبب موسم الإنتاج الخفيف عندما عطلت الأمطار الموسمية قطاعي النقل والتوزيع.

معاناة التضخم في الهند لا تختصر فقط على أسعار الطماطم حيث كافح المستهلكون من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى خلال الأشهر الأخيرة أبرزها الحليب والتوابل.

وتشير الإشعارات المنشورة في اثنين من متاجر "ماكدونالدز" في العاصمة نيودلهي بحسب "رويترز": "على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، لم نتمكن من الحصول على كميات كافية من الطماطم التي اجتازت اختبارات الجودة الصارمة.. نحن مجبرون على تقديم منتجاتنا بدون طماطم".

في هذا السياق، قال مديرو المتاجر إن المشكلة سببها الجودة في سلسلة التوريد، وليس التسعير.