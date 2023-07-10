مصر.. تطور جديد في حادث مدينتي

المصدر: البيان

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أصدر المتحدث العسكري المصري بيانا، الأحد، بشأن التحقيق باتهام ضابط بقتل صيدلانية، وإصابة عدد من أفراد أسرتها بسيارته.

واتهم ضابط بدهس عدد من الأشخاص من أسرة واحدة في تجمّع "مدينتي" السكني، شرقي القاهرة، قبل أيام بحسب ما نقلت الحرة عن وسائل إعلام محليّة.

وأثارت الحادثة صدمة في مصر، وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعربيّة..

وعقب تشكيك البعض في أن يُحاسب الضابط، وبعد 4 أيام من الحادثة، أعلنت السلطات العسكريّة توقيفه، وإحالته إلى القضاء بتهمة "القتل العمد والشروع فيه"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القانون المصريّ إلى الإعدام.

والأحد، أفاد المتحدث العسكري المصري بأنه، استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال الواقعة، فقد أنهت النيابة العسكرية التحقيقات الجارية في القضية رقم 170 / 2023 "جنايات عسكرية" شرق القاهرة بحق المتهم.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

وأسفرت الواقعة التي هزت مصر عن مقتل الزوجة، وهي صيدلانية، إثر نزيف في المخ، بينما أصيب زوجها، طبيب بيطري، وإصابة أطفالهما الثلاثة بإصابات وكسور مختلفة، بحسب صحيفة "الأخبار".