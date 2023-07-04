تحقيق لكشف لغز فيل دُفن عام 1891

المصدر: (لندن ــ د ب أ)

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من المقرر أن يبدأ علماء آثار تحقيقاً للعثور على الموقع الذي يُقال إن أحد فيلة السيرك دفن فيه في بلدة بمقاطعة جلوسيسترشاير الإنجليزية منذ أكثر من 130 عاماً.

وتشير الأسطورة المحلية إلى أن الفيل دفن في كينجسوود في عام 1891. وينتمي الحيوان إلى حديقة بوستوك وومبويل كتسليط الضوء على «عرض الوحش» المتنقل، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وسيقوم أعضاء من شركة «ويسيكس أركيولوجي» بإجراء مسح جيوفيزيائي في محاولة لتحديد موقع الدفن. وعلى الرغم من عدم وجود مصادر تاريخية تشير إلى الوفاة، يُقال إن الفيل نفق بسبب تسمم أوراق الطقسوس.