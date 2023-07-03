أمريكا .. القبض على مغني راب شاب واتهامه بالقتل

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت شرطة مدينة أتلانتا القبض على مغني راب، وقع تعاقدا مع شركة تسجيلات "يونغ ثاغ" ووجهت إليه اتهاما بالقتل للاشتباه في تورطه في إطلاق نار أفضى إلى مقتل رجل خارج مجمع سكني.

قالت شرطة أتلانتا يوم السبت إن جاكوبي مودي (20 عاما)، الشهير باسم إف إن داديلر، تم احتجازه ووجهت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري إبان ارتكاب جناية إطلاق النار في الخامس من يونيو الماضي، حسبما ذكرت محطة "دبليو إس بي- تي في" التلفزيونية.

بحسب سجلات السجن، فإن مودي محتجز في سجن مقاطعة فولتون من دون الحق في إطلاق سراح بكفالة.

قالت والدة مودي لمحطة "دبليو إس بي- تي في" إنها تعتقد أنها قضية خطأ في الهوية، مضيفة أن الأسرة أوكلت محاميا للدفاع وتعتزم الإدلاء ببيان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

عثر على تريمين غلاسبير (28 عاما)، مصاب بعدة أعيرة نارية في سيارة في مجمع سكني في الخامس من يونيو.

قالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم في إطلاق النار.

مودي ليس مدرجا كأحد المتهمين في محاكمة الابتزاز الخاصة بمطرب الراب "يونغ ثاغ".

من المتوقع أن تستأنف هيئة المحلفين في تلك القضية اجتماعاتها هذا الشهر.

من المتوقع أيضا أن تواصل المحكمة نظر قضية يونغ ثاغ وثلاثة عشر شخصا آخرين لستة إلى تسعة أشهر على الأقل.

قال الادعاء إن يونغ ثاغ واسمه الحقيقي جيفري ويليامز، هو مؤسس عصابة شوارع إجرامية يطلق عليها اسم " يونغ سلايم لايف" أو (واي إس إل)، وإنه ارتكب هو وآخرون جرائم عديدة لخدمة مصالح العصابة.

قال ممثلو الدفاع إن الاختصار (واي إس إل) يشير إلى اسم شركة التسجيلات "يونغ ستونر لايف" وإن موكليهم لم يرتكبوا أي خطأ.