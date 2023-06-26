أصغر حقيبة في العالم تمر عبر عين الإبرة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أزاحت شركة «لويس فيتون» العالمية، الستار عن أصغر حقيبة في العالم. وقامت شركة «MSCHF» بصناعة الحقيبة لفائدة شركة «لويس فيتون»، التي لا يتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

والحقيبة صغيرة جداً، لدرجة إمكانية مرورها عبر عين الإبرة. وقامت الشركة بطرح صورة لحجم الحقيبة، إذ وضعتها على طرف أصبع، لتظهر بشكل صغير جداً، دون إمكانية رؤية تفاصيلها. وتتميز حقيبة «لويس فيتون» بلونها الأخضر الليموني، وشكلها الأخاذ، وتصميمها الفريد.