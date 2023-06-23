ترميم هرم «تتي شري» في مصر والعثور على مقبرة أثرية

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

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أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية انتهاء بعثة أثرية مصرية - أمريكية مشتركة من أعمال مشروع ترميم وصيانة هرم الملكة «تتي شيري».

وذلك أثناء موسم عملها الحالي وذلك في جنوب منطقة أبيدوس الأثرية في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان أمس، أهمية هذا المشروع نظراً لما يتمتع به الهرم من أهمية تاريخية أثرية كبيرة كونه آخر هرم تم بناؤه لملكة في مصر القديمة، فضلاً عن طريقة البناء المتميزة مقارنة بكافة الأهرامات المشيدة بالطوب اللبن في مصر القديمة.

وأعلن وزيري نجاح أعضاء البعثة من الآثاريين المصريين والأمريكيين، في الكشف عن مقبرة من عصر الملك أحمس لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أبنية ربما كانت منازل أو أبنية خدمية تعود لذات العصر، وذلك أثناء قيامها بأعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة إلى الشمال من هرم أحمس بأبيدوس.