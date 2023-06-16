سنغافورة تعتزم نشر مزيد من روبوتات التجوّل في شوارعها

المصدر: أ ف ب

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تعتزم سنغافورة أن "تنشر تدريجياً" مزيدا من روبوتات التجوّل في شوارعها، على ما أعلنت الشرطة أمس الخميس بعد أكثر من خمس سنوات اختُبرت خلالها هذه الروبوتات.

وأشارت شرطة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان، إلى أنّ الروبوتات دخلت في الخدمة في مطار شانغي في أبريل "لزيادة عدد الشرطيين الذين يقومون بدوريات".

ومن المرتقب نشر مزيد من الروبوتات المماثلة في الجزيرة التي تضم 5,6 ملايين شخص ويُعد معدل الولادات منخفضا فيها، فيما تلجأ إلى هذه التكنولوجيا لسدّ نقص تواجهه في اليد العاملة.

وقالت الشرطة السنغافورية "نخطط لنشر مزيد من الروبوتات الجوالة بشكل تدريجي لزيادة عدد دوريات الشرطة في مختلف أنحاء سنغافورة"، من دون تحديد تواريخ ذلك.

وهذه الروبوتات مُجهّزة بكاميرات وأجهزة استشعار ومكبرات صوت وشاشة، وتنبعث منها أضواء وصفارات إنذار.

والروبوتات مُجهزة بكاميرا 360 درجة توفّر لقطات للشرطيين في غرفة تحكم.

وعبر استخدام الأضواء وصفارات الإنذار ومكبرات الصوت، يمكن للروبوتات "إقامة طوق للشرطة وتحذير المارة عقب وقوع حادث" قبل وصول عناصر الشرطة، على ما ذكر بيان الشرطة.