أطباء ينجحون في استئصال أكبر حصوة كلوية بالعالم

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح أطباء عسكريون سريلانكيون في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، على ما أعلن الجيش السريلانكي اليوم.

وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق، البالغ 62 عاماً، خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 غراماً، أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر.

وبلغ طول الحصوة 13,37 سنتيمتراً، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمتراً.

وأعلن الجيش، في بيان، «استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحياً في الأول من يونيو في مستشفى كولومبو العسكري».

وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بهذا الرقم القياسي.

وسُجّل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية، البالغ 620 غراماً، في باكستان عام 2008، وفقاً لموسوعة «غينيس».

وقال الجراح العسكري، ك. سوذارشان: «الأهم بالنسبة إلينا هو أن تعمل الكلية بشكل طبيعي برغم هذه الحصاة».

وأوضح الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني آلاماً في البطن منذ عام 2020، وأن الأدوية التي وصفت لم يكن لها أي تأثير.

وتتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكِلية، وهي عضو يتولى تنظيف الدم.