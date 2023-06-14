تنفيذ حكم الإعدام بقاتل الطالبة نيرة أشرف

المصدر: البيان

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نفذت السلطات المصرية اليوم، حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف التي أثارت قضية مقتلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، الرأي العام المصري والعربي.

وقامت سلطات سجن جمصة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم بإعدام الجاني محمد عادل وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وأمر النائب العام في مصر حمادة الصاوي، في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما أسند اليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وأقامت كانت النيابة العامة المصرية الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضد الجاني.