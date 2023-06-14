لماذا قررت مصر تحنيط قرش الغردقة القاتل؟

المصدر: البيان

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انتهت عملية تحنيط سمكة القرش النمر الشهيرة والتي هاجمت شابا روسيا أثناء سباحته بأحد شواطئ الغردقة المصرية يوم الخميس الماضي، بعد صيدها من جانب عدد من الصيادين بـ الغردقة، وذلك بمشاركة 5 من خبراء معهد علوم البحار والمتخصصين في تحنيط الكائنات البحرية بإشراف الدكتور هاشم مدكور، عميد المعهد والدكتور أحمد وهب الله وكيل المعهد.

وعن سبب تحنيط السمكة كشف الدكتور هاشم مدكور أن ذلك هو المتبع مع مثل هذه الأنواع من الأحياء البحرية، مؤكداً أن المتبع في تلك الأحوال في حال خروج سمكة من هذا النوع أو أنواع أخرى تندر عمليات اصطيادها إلا في ظروف قهرية مثل ما حدث مع الشاب الروسي، أن يتم تحنطيها ووضعها للعرض بالمتحف بعد أخذ ما يلزم منها للدراسة العلمية، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الدكتور أشرف صديق المتخصص في المصايد البحرية بمعهد علوم البحار، أن سمكة قرش التايجر كانت في مرحلة الحمل حتى خروج الصغار وتستغرق من 15 إلى 16 شهرا، وأن هذه السمكة تعد ثاني أخطر أسماك القرش على الإنسان بعد القرش الأبيض، وهي موجودة في البحر الأحمر بأعداد قليلة وتعيش في أعماق قد تصل 600 متر.

ومن المعروف عنها الخروج للشواطئ، ومن الممكن أن تصطاد فرائسها في عمق أقل من مترين.

وأوضح صديق أن التشريح يضم جزءا هاما للمتخصصين، وهو كبد السمكة الذي يمثل جزءا كبيرا من تجويف السمكة، وكان وزنه في السمكة الحالية 71 كيلو تستخدمه السمكة في الارتفاع والنزول في عمود المياه إلى جانب وظائفه الأخرى ووصلت مدة التشريح نحو 3 ساعات لإخراج الأعضاء وفحصها والاحتفاظ بأجزاء، بحسب المصري اليوم.

وقال مدير المعهد إن هذه السمكة يبلغ طولها نحو 3 أمتار و25 سم ووزنها 500 كيلو غرام، ويبلغ عمرها نحو 8 سنوات وهي أنثى.

وأوضح الدكتور أحمد وهب الله أن عملية التحنيط تمت بانتزاع الأحشاء وتشفية اللحم والتخلص البيئي منها حتى يتحلل اللحم ثم يعاد بناء الهيكل مرة وبعد تمليح الجلد وحشو الجسم بنشارة الخشب يعاد تركيبه على الشكل الذي كان عليه من قبل لعرضه بمتحف المعهد العلمي.

وأكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص وأستاذ أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار، أنه تم تشريح السمكة وتفريغها من اللحوم والأحشاء قبل عملية التحنيط، لعرضها في متحف التحنيط بالمعهد، وتم استخدام كميات من ملح الطعام ونشارة الخشب ومادة البوركس التي تمنع العفونة وتمتص الدماء والسوائل والدهون.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أنه تبين بالفحص الظاهري أن العينة لأنثى، وقد تم أخذ عينات من جميع أنسجة الجسم للفحص الباثولوجي وإجراء تحليل للسمكة لكشف أي مشكلات بالسمكة.