وفاة 15 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات المصرية أن حافلة صغيرة (ميكروباص) مسرعة اصطدمت بشاحنة (تريلا) كانت متوقفة على جانب طريق صحراوي جنوبي مصر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادثة القاتلة وقعت على الضفة الشرقية لنهر النيل بالقرب من بلدة الصف المصرية، على بعد حوالي 34 ميلا جنوب العاصمة القاهرة.

واضافت ان امرأتين أصيبتا أيضا في الحادثة ونقلتا في وقت لاحق الى المستشفى.

وكانت الحافلة الصغيرة (الميكروباص) تسير بسرعة جنونية عندما وقعة الحادثة وتم احتجاز سائق الشاحنة (التريلا) للاستجواب، بحسب بيان الوزارة. وأضافت أن التحقيق جار لمعرفة ”أسباب وظروف” الحادث.