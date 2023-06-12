أسرة تقاضي خطيب ابنتها لعدم دفعه فاتورة

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد شاب تعرف على ابنتها بغاية الخطبة، وذلك بسبب تهربه من دفع مبلغ فاتورة لقاء التعارف الأول الذي جمعه بالعائلة.

وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها في مطعم، إلا أنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها حول الطاولة.

ومع انتهاء تناول الطعام جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2230 جنيهاً إسترلينياً (2803.22 دولارات أمريكية)، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور، حسب موقع «سكاي نيوز». وقد دفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع حوالي 445 جنيهاً إسترلينياً (559.39 دولاراً). وقررت الأسرة، التي أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد. لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت حوالي 156 جنيهاً إسترلينياً.