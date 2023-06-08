شركة بدبي تبيع أغلى ياقوتة حمراء في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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باعت شركة «فيورا جيمس»، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، أغلى ياقوتة حمراء في العالم، تحمل اسم «ذي استريلا دي فيورا»، مقابل 127.8 مليون درهم (34.8 مليون دولار).

وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد بيعت «ذي استريلا دي فيورا» في مزاد بنيويورك أقامته شركة «سوثبي» العالمية الشهيرة للمزادات.

وأفادت الوكالة بأنه لم يجرِ الإفصاح حتى الآن عن هوية مشتري الياقوتة.

وكانت «فيورا جيمس» قد عثرت على الياقوتة منذ أقل من عام، وتحديداً في يوليو الماضي، في أحد المناجم التابعة لها في موزمبيق، وكان وزنها الأصلي آنذاك 101 قيراط، إلا أنه قد جرى تخفيض وزنها إلى 55.2 قيراطاً لغرض التسهيل اللوجيستي لعملية البيع في المزاد.

ومن الجدير بالذكر أن الياقوتة «ذي استريلا دي فيورا» كانت قد عُرضت على نحو مكثف في جولة عالمية تضمنت عدة مُدُن، ومن ضمنها دبي.