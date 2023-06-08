بايدن يعرض على ترودو المساعدة في إخماد الحرائق "المدمّرة والتاريخية"

المصدر: أ ف ب

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عرض الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مكالمة هاتفية الأربعاء المساعدة لإخماد حرائق الغابات "المدمّرة والتاريخية" المستعرة في كندا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن "أمر فريقه بتوفير كلّ القدرات الفدرالية المخصّصة لمكافحة الحرائق والتي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق التي تؤثّر على المجتمعات الكندية والأميركية".

وكان البيت الأبيض دعا قبل ساعات من ذلك الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا والذي وصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتّحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نحضّ الجميع في المناطق المتضرّرة على التنبّه للظروف المحليّة. احرصوا على التأكّد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير".

وفيما لفّت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأميركية، أشارت جان-بيار إلى أنّ الرئيس بايدن البالغ 80 عاماً لا يضع كمامة.

وأُطلع بايدن على الأزمة الصحية الناشئة والتي أثّرت بشكل كبير على نوعية الهواء في عدد من المدن الأميركية.

وخيّمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات.

وأعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ أكثر من مئة مليون أميركي مشمولين بتحذيرات على صلة بتردّي نوعية الهواء من جراء الحرائق في كندا.

وتشمل التحذيرات غالبية أراضي شمال-شرق الولايات المتحدة من شيكاغو شمالاً وحتى أتلانتا جنوباً.

وسبق للولايات المتّحدة وأن أرسلت إلى كندا عناصر إطفاء وتجهيزات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتحوّلت مقاطعة كيبيك الكنديةإلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسماً كبيراً من أراضي كندا.