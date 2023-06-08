إجلاء ركاب من قطار بعد اشتعال النيران فيه بالنمسا

المصدر: د ب ا

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أجلت السلطات النمساوية عدة مئات من الركاب من قطار مسافات طويلة اشتعلت فيه النيران في نفق في مقاطعة تيرول.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إجلاء 370 راكبا من القطار الليلي الذي كان في طريقه من إنسبروك إلى أمستردام وهامبورج في وقت متأخر الأربعاء.

ووفقا لخدمات الطوارئ، تسبب الضرر الذي لحق بالخط العلوي في نفق السكك الحديدية "تيرفنس" في نشوب حريق في واحدة أو أكثر من المركبات التي كانت يتم نقلها على عربة حاملة لسيارات.

وقالت الشرطة إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة أو جراء استنشاق الدخان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.