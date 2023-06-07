نورس يلتهم أذن رجل

المصدر: (دبي - البيان)

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في حادثة غريبة، التهم طائر نورس أذن رجل تركي بعد أن بُترت أثناء شجاره مع أحدهم في مقهى بإسطنبول. وقال أيوب جيليك (29 عاماً)، إنه فقد أذنه بعد محاولته الدفاع عن امرأة تعرضت للإيذاء من قبل الشخص ذاك.

وهو الآن حسب «موقع 24 الإلكتروني» يحاكم خصمه، بعد اتهامه بتشويه مظهره، لكن محامي خصمه ألقى باللوم على «النورس»، زاعماً أن الجراحين كان بإمكانهم إعادة الأذن إلى مكانها لولا أن الطائر اختطفها على الفور. ووقع الحادث عندما تدخل جيليك في خلاف بين رجل يدعى دانيال تولجان ألب أرسلان، وامرأة معه في أحد المقاهي، إذ قضم أرسلان أذن جيليك خلال العراك.