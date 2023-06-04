ما حكم تناول الأدوية المكوَّنة من الجيلاتين؟

المصدر: البيان

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كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق بتناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين.

وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه «إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوح فلا مانع شرعاً من تناول هذا الدواء».

وبيَّنت أنه «إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح، فإنه يُنظر إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلى مادة أخرى، بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء باقٍ على طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح».

وأكدت أنه في تلك الحالة «لا مانع شرعاً من استخدامها»، مشيرةً إلى ضرورة «مراعاة الرجوع في تناول مثل هذه الأدوية إلى الطبيب المختص».