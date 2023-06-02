الصين تستكشف حدوداً جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

المصدر: (بكين ــ د ب أ)

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بدأ العلماء الصينيون حفر حفرة بعمق 10 آلاف متر داخل قشرة الأرض، حيث تقوم الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم باستكشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الصين «شينخوا» بأن حفر الحفرة، التي من المقرر أن تكون الأعمق في تاريخ الصين، بدأ يوم الثلاثاء في إقليم شينغيانغ الغني بالنفط في الصين.

وكانت الصين قد أرسلت في وقت سابق من اليوم نفسه أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء من صحراء جوبي.

جدير بالذكر أن عمود الحفر الضيق سيخترق أكثر من 10 طبقات قارية، أو طبقات من الصخور، في الأرض، بحسب ما ورد في التقرير، كما أنه من المقرر أن يصل إلى النظام الطباشيري داخل قشرة الأرض، الذي يتميز بالصخور التي يعود تاريخها إلى نحو 145 مليون عام.

ومن جانبه، قال سون جين شينغ، وهو عالم في «أكاديمية الهندسة الصينية»، في حديث لوكالة أنباء «شينخوا»: «من الممكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين فولاذيين رقيقين».