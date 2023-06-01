موجة من الطقس السيء تجتاح مصر وتخلف أضراراً

المصدر: د ب ا

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اجتاحت مصر مساء اليوم الخميس موجة من الطقس السيء والرياح المحملة بالرمال والأتربة أعقبها سقوط الأمطار ما دفع السلطات المصرية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه الحالة.

وأدت هذه الموجة إلى سقوط لوحة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر بالقاهرة، مما تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأدت حالة الطقس السيء إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة.

وأفاد تقرير لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بأن محافظة الجيزة تعرضت لأمطار خفيفة ومتوسطة في العديد من الأحياء والمدن وكذا عواصف ترابية شديدة وانخفاض في مستوى الرؤية وسقوط بعض الأشجار في عدد من شوارع حي الدقي/جنوب غرب القاهرة/.

وتسبب عدم استقرار الطقس والرياح والعواصف في سقوط مئذنة مسجد بمحافظة القليوبية/شمال القاهرة/ وسقوط بعض الأشجار في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة، وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء بمحافظة المنوفية/ شمال القاهرة/.

وفى محافظة السويس تم إغلاق ميناء السويس لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية وكذا غلق مينائي السخنة والأدبية.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، وطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.