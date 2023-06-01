لهذا السبب .. شركة طيران تقوم بوزن المسافرين قبل الصعود إلى الطائرة

المصدر: وكالات

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"اخلع حذائك. أخرج مفاتيحك من جيبك. قف على الميزان".. هذه هي التعليمات التي سيتلقاها المسافرون من مطار أوكلاند الدولي على الخطوط الجوية النيوزيلندية على مدار الخمسة أسابيع المقبلة، وبالتحديد حتى الثاني من يوليو المقبل، بحسب شبكة "سي إن إن".

تنقل الشبكة عن شركة الطيران الوطنية أن هذه الإجراءات هي وسيلة لجمع البيانات بشأن وزن وتوزيع الطائرات، ضمن ما تطلق عليه "مسح وزن الركاب"، وفقا لقناة الحرة.

"نزن كل شيء على متن الطائرة، بدءا من البضائع إلى وجبات الطعام، إلى الأمتعة سواء المشحونة أو المرافقة للراكب، والآن الركاب أنفسهم"، بحسب ما قال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، أليستر جيمس، في بيان.

ولأن الوزن شيء شخصي لا يرغب الجميع في الكشف عنه، تقول الشركة إن البيانات ستكون سرية ولن يتم الكشف عنها من أجل حماية خصوصية الأفراد.

ويطلب من المسافرين الوقوف على ميزان رقمي، ثم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بأوزانهم مباشرة، حيث إنها لا تعرض على شاشة الميزان ولا يراها الراكب نفسه. كما يقومون أيضا بوضع أمتعتهم على ميزان آخر.

يقول جيمس: "نريد طمأنة عملائنا بأنه لا يوجد عرض مرئي في أي مكان. لا أحد يستطيع أن يعرف وزنك، ولا حتى نحن".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الشركة من الركاب الوقوف على الميزان قبل الصعود على متن رحلاتهم، حيث طبقتها على المسافرين المحليين في عام 2021، لكن المسح الخاص بركاب الرحلات الدولية تأخر بسبب وباء كورونا.