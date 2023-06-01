العناكب القمعية.. سموم وفق المزاج!

المصدر: (دبي - البيان)

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رغم إجراء العديد من الأبحاث المتعلّقة بالعناكب القمعية القاتلة، المعروفة بالعناكب الأسترالية، وسمومها، إلا أنّ هذه الدراسات والأبحاث لم تأخذ في اعتبارها سلوك العناكب وحالتها الجسدية وبيئتها، لذلك عملت عالمة الأحياء الأسترالية، ليندا هيرنانديز، وزملاؤها من جامعة جيمس كوك في أستراليا، وأخضعوا 4 أنواع من العناكب لاختبارات دقيقة، وكانت النتيجة أن ثلاثة أنواع من العناكب لم يكن هناك ارتباط بين سلوكهم ومعدل ضربات القلب. وتقول هيرنانديز: «لقد أظهرنا لأول مرة، كيف ترتبط مكونات سم معينة بمتغيرات سلوكية وفسيولوجية معينة، وأثبتنا أن هذه العلاقات تعتمد على السياق».