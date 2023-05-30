علامات أوليّة لانحلال بوزون هيغز!

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء فيزيائيون أولى العلامات النادرة لانحلال بوزون هيغز، وهو الجسيم الأوّلي المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها، حيث قدم البحث الدقيق عن التحوُّل النادر للغاية لبوزون هيغز، أول دليل على جسيمات غير معروفة يعتقد بأنّها بوزون هيغز، فمن خلال التوفيق بين نتائج عدّة سنوات من تحطم البروتونات داخل كاشفين مختلفين في مصادم الهادرونات الكبير «إل إتش سي»، التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن» صُدِم الفيزيائيون من الدقة الإحصائية لمعدل «العطاء الهائل للجسيم الذي يتحلل إلى فوتون وبوزون Z»، ونُشرِت النتائج في مؤتمر الفيزياء LHC في بلغراد.