أقدام الدجاج من القشور إلى الريش!

المصدر: (دبي - البيان)

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بتعديل جين معيّن، نجح العلماء في اكتشاف طريقة لتحويل قشور أقدام الدجاج إلى ريش بشكل دائم، كما تقدّم النتائج نظرة جديدة على الأصول التطورية للديناصورات.

واستهدف فريق بحثي سويسري جين القنفذ الصوتي الذي يُرمز له بـ«Shh»، للتحكم في مسار الإشارات الذي يحدد تطور بعض الخواص في أثناء وجوده على المستوى الجنيني، وهذا يشمل الدماغ والنخاع الشوكي، والأطراف، وزوائد الجلد، مثل الحراشف والريش، ووفقاً للدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، فقد استخدم الفريق البحثي السويسري عملية تعرف باسم «تشميع البيض»، وتتضمن استخدام مصدر ضوء لإضاءة الأوعية الدموية داخل البويضة.

ويقول المؤلف الرئيس روري كوبر، زميل ما بعد الدكتوراه في التطور الاصطناعي والطبيعي بجامعة جنيف، لموقع «لايف ساينس»: «أجرينا الحقن في اليوم الـ11، وهو الوقت المحدد الذي تظهر فيه الخواص عادةً على الجنين»، وبعد فقس البيض، لاحظ العلماء تكوّن ريش صغير ناعم على أقدام الكتاكيت، وهذا الريش هو ذاته الذي يغطي باقي أجسادها.