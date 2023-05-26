دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

المصدر: أ ب

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اقتحم دب أسود جائع مخبزاً في ولاية كونيتيكت، مثيراً ذعر العاملين، إلا أنه لم يؤذ أحداً، بل التهم فقط 60 كعكة صغيرة قبل أن ينطلق عائدا أدراجه. وكان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة يوم الأربعاء عندما ظهر الدب.

وتقول وكالة البيئة بالولاية إنه يوجد ما بين 1000 و1200 دب أسود في ولاية كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة بالولاية.

كتبت صاحبة المخبز على إنستغرام أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبا في المرآب.

ويظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة عمال المخبز وهم يحاولون إبعاد الدب، وعندما يفشلون في ذلك، يركضون هربا وخوفا منه.

كما يظهر التسجيل الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها.

وأخيرا تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدا.